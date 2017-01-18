В Киеве к 5 годам тюрьмы осужден мужчина, который обманул украинцев на 649 тыс. евро

По принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры № 9 Апелляционным судом г. Киева до 5 лет лишения свободы осужден мошенник, который прикрываясь продажей дачных домиков в Финляндии, обманул украинцев на 649 тыс. евро. Действия злоумышленника квалифицированы ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах).

Напомним, по результатам судебного разбирательства, судом первой инстанции мошенника приговорили к 5 годам лишения свободы с назначением испытательного срока в 3 года.