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У Києві до 5 років тюрми засуджено чоловіка, який ошукав українців на 649 тис. євро

У Києві до 5 років тюрми засуджено чоловіка, який ошукав українців на 649 тис. євро

Київ • УНН

 • 7674 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Апеляційним судом Києва до пяти років позбавлення волі засуджено шахрая, який прикриваючись продажем дачних будиночків у Фінляндії, ошукав українців на 649 тис. євро. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

За принципової позиції Київської місцевої прокуратури № 9 Апеляційним судом м. Києва до 5 років позбавлення волі засуджено шахрая, який прикриваючись продажем дачних будиночків у Фінляндії, ошукав українців на 649 тис. євро. Дії зловмисника кваліфіковано ч.4 ст.190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, за результатами судового розгляду, судом першої інстанції шахрая було засуджено до 5 років позбавлення волі з призначенням іспитового строку у 3 роки.

 

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