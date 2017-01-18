У Києві до 5 років тюрми засуджено чоловіка, який ошукав українців на 649 тис. євро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Апеляційним судом Києва до пяти років позбавлення волі засуджено шахрая, який прикриваючись продажем дачних будиночків у Фінляндії, ошукав українців на 649 тис. євро. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
За принципової позиції Київської місцевої прокуратури № 9 Апеляційним судом м. Києва до 5 років позбавлення волі засуджено шахрая, який прикриваючись продажем дачних будиночків у Фінляндії, ошукав українців на 649 тис. євро. Дії зловмисника кваліфіковано ч.4 ст.190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах).
Нагадаємо, за результатами судового розгляду, судом першої інстанції шахрая було засуджено до 5 років позбавлення волі з призначенням іспитового строку у 3 роки.