В Киеве мужчина пригласил женщину на свидание в квартиру с трупом

"На спецлинию 102 позвонила женщина и сообщила, что в квартире ее знакомого на улице Зодчих находится женщина без признаков жизни. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи, которые констатировали смерть погибшей", - говорится в сообщении.

Оперуполномоченный Святошинского управления полиции Игорь Стасюк рассказал, что заявительница познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, и тот пригласил ее в гости. В квартире парень начал угрожать убийством новой знакомой и показал тело убитой пенсионерки в шкафу. Однако женщине удалось убежать из квартиры и вызвать полицию.

По указанному заявительницей адресу полицейские обнаружили тело 82-летней хозяйки квартиры. У погибшей на голове был полиэтиленовый пакет. Предварительно - смерть женщины наступила в результате удушения. Правоохранители задержали злоумышленника в собственной квартире на улице Якуба Коласа. Им оказался 23-летний киевлянин, ранее судимый за незаконное завладение автомобилем.

"Мы начали уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас с задержанным и женщиной-свидетелем общаются полицейские и проводят все необходимые следственные действия", - добавил правоохранитель.

Напомним, в Тернопольской области в горящем доме правоохранители обнаружили тело пенсионера с более чем 80 ножевыми ранениями.