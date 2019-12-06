У Києві чоловік запросив жінку на побачення до квартири з трупом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві чоловік покликав жінку на побачення, запросив до квартири, де погрожував вбивством та показав труп задушеної жінки, схований у шафі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
"На спецлінію 102 зателефонувала жінка та повідомила, що у квартирі її знайомого на вулиці Зодчих знаходиться жінка без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі, які констатували смерть загиблої", - сказано у повідомленні.
Оперуповноважений Святошинського управління поліції Ігор Стасюк розповів, що заявниця познайомилася з чоловіком на сайті знайомств, і той запросив її у гості. У квартирі молодик почав погрожувати вбивством новій знайомій та показав тіло вбитої пенсіонерки у шафі. Проте жінці вдалося втекти з помешкання та викликати поліцію.
За вказаною заявницею адресою поліцейські виявили тіло 82-річної власниці квартири. У загиблої на голові був поліетиленовий пакет. Попередньо - смерть жінки настала внаслідок удушення. Правоохоронці затримали зловмисника у власній квартирі на вулиці Якуба Коласа. Ним виявився 23-річний киянин, раніше судимий за незаконне заволодіння автомобілем.
"Ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі з затриманим та жінкою-свідком спілкуються поліцейські та проводять усі необхідні слідчі дії", - додав правоохоронець.
Нагадаємо, у Тернопільській області у палаючому будинку правоохоронці виявили тіло пенсіонера з більш ніж 80 ножовими пораненнями.