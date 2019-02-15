В Киеве объявлено План "Перехват" из-за мошенника
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Шевченковском районе Киева мужчина обменял доллары на распечатаные на принтере гривны. Объявлен План "Перехват". Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Действительно, факт такой был в Шевченковском районе столицы", - ответили в полиции на вопрос, действительно ли неизвестные обменяли мужчине доллары на распечатаные на принтере гривны.
В полиции добавили, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установления и задержания лиц, а также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Объявлен План "Перехват".
Неофициально стало известно, что речь идёт о сумме эквивалентной полумиллиону гривен.
Напомним, мошенник выманивал у пенсионеров деньги на установку счетчиков.