В Киеве объявлено План "Перехват" из-за мошенника

"Действительно, факт такой был в Шевченковском районе столицы", - ответили в полиции на вопрос, действительно ли неизвестные обменяли мужчине доллары на распечатаные на принтере гривны.

В полиции добавили, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установления и задержания лиц, а также решается вопрос об открытии уголовного производства.



Объявлен План "Перехват".



Неофициально стало известно, что речь идёт о сумме эквивалентной полумиллиону гривен.

Напомним, мошенник выманивал у пенсионеров деньги на установку счетчиков.