У Києві оголошено План "Перехоплення" через шахрая

"Дійсно, факт такий був у Шевченківському районі столиці", - відповіли у поліції на питання, чи дійсно невідомі обміняли чоловіку долари на роздруковані на принтері гривні.

У поліції додали, що наразі проводяться всі необхідні заходи для встановлення та затримання осіб, а також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Оголошено план "Перехоплення".



Неофіційно стало відомо, що мова йде про суму еквівалентної півмільйону гривень.

Нагадаємо, шахрай виманював у пенсіонерів гроші на встановлення лічильників.