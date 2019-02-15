У Києві оголошено План "Перехоплення" через шахрая
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Шевченківському районі Києва чоловік обміняв долари на роздруковані на принтери гривні. Оголошено План "Перехоплення". Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Дійсно, факт такий був у Шевченківському районі столиці", - відповіли у поліції на питання, чи дійсно невідомі обміняли чоловіку долари на роздруковані на принтері гривні.
У поліції додали, що наразі проводяться всі необхідні заходи для встановлення та затримання осіб, а також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Оголошено план "Перехоплення".
Неофіційно стало відомо, що мова йде про суму еквівалентної півмільйону гривень.
Нагадаємо, шахрай виманював у пенсіонерів гроші на встановлення лічильників.