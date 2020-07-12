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В Киеве частично ограничат движение транспорта на аллее Героев Крут

В Киеве частично ограничат движение транспорта на аллее Героев Крут

Киев  •  УНН

 • 13867 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Сегодня, 12 июля, в Киеве на аллее Героев Крут частично ограничат движение транспорта до 21:00 в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня, 12 июля, на аллее Героев Крут частично ограничат движение (транспорта, - ред.) до 21:00. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор". На аллее Героев Крут продолжается средний ремонт покрытия. Дорожники в течение дня будут выкладывать новый асфальт, работы будут выполнять по всей длине аллеи", - говорится в сообщении.

Указано, что работы выполнят при благоприятных погодных условиях. Во время работ движение будет частично ограничено. "Киевавтодор" приносит извинения за неудобства.

Напомним, Шулявский путепровод готовят к "чистовой" асфальтирование.

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