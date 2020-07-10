Шулявський шляхопровід готують до "чистового" асфальтування - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Тривають підготовчі роботи до "чистового" асфальтування Шулявського шляхопроводу. Найближчими днями там мають облаштувати верхній шар асфальтобетонного покриття. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"...Хочу повідомити, що тривають підготовчі роботи до "чистового" асфальтування Шулявського шляхопроводу. Там найближчими днями мають облаштувати верхній шар асфальтобетонного покриття", - сказав Віталій Кличко.
Він перепросив киян за тимчасові незручності, що будуть на Шулявці у ці дні.
"Дорожники зроблять все, щоб оперативно здійснити необхідні роботи", - додав Віталій Кличко.
Нагадаємо, з 7 липня у Києві обмежили рух на Наддніпрянському шосе.