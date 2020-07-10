Шулявский путепровод готовят к "чистовому" асфальтированию - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Продолжаются подготовительные работы к "чистовому" асфальтированию Шулявского путепровода. В ближайшие дни там должны обустроить верхний слой асфальтобетонного покрытия. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"... Хочу сообщить, что продолжаются подготовительные работы к "чистовому" асфальтированию Шулявского путепровода. Там в ближайшие дни должны обустроить верхний слой асфальтобетонного покрытия", - сказал Виталий Кличко.
Он извинился перед киевлянами за временные неудобства, которые будут на Шулявке в эти дни.
"Дорожники сделают все, чтобы оперативно провести необходимые работы", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, с 7 июля в Киеве ограничили движение на Надднепрянском шоссе.