Відзавтра у Києві обмежать рух на Наддніпрянському шосе
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Відзавтра із 21:00 на Наддніпрянському шосе частково обмежать рух транспорту через середній ремонт покриття. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"Із 21:00 7 липня до 09:00 8 липня на Наддніпрянському шосе частково обмежать рух транспорту", - сказано у повідомленні.
Зокрема, на Наддніпрянському шосе триває середній ремонт покриття. Дорожники працюють на ділянці між шляхопроводом над залізницею до розв’язки перед мостом Патона.
Зазначається, що у ніч проти неділі влаштовуватимуть верхній шар покриття. Працюватимуть за сприятливої погоди.
"Під час робіт рух буде частково обмежено", - попередили в КМДА.
Нагадаємо, до 10 серпня в столиці планують повністю відновити рух розв’язкою на перетині проспектів Степана Бандери і Героїв Сталінграда.