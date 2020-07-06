Кличко повідомив, коли відновлять рух розв’язкою на перетині проспектів Бандери і Героїв Сталінграда
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. До 10 серпня в столиці планують повністю відновити рух розв’язкою на перетині проспектів Степана Бандери і Героїв Сталінграда. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу в понеділок, передає УНН.
"Багато незручностей виникло через ремонт біля Північного мосту. Там триває асфальтування розв’язки на перетині проспектів Степана Бандери і Героїв Сталінграда. Протягом найближчих кількох днів, там повинні облаштувати три шари асфальту. До 10 серпня рух розв’язкою плануємо повністю відновити", - повідомив Кличко.
Також міський голова повідомив про початок робіт на Південному мосту, де оновлюють дорожнє покриття та тротуари. Ці роботи виконуватимуть переважно в нічний час. Завершити їх планують до 30 серпня.
Як повідомляв УНН, у Києві розслідують розкрадання на ремонті Русанівського каналу, підозрюють підрядника.