Кличко сообщил, когда восстановят движение на развязке на пересечении проспектов Бандеры и Героев Сталинграда
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. До 10 августа в столице царят планируют восстановить движение на развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает УНН.
"Многие неудобства возникли из-за ремонта у Северного моста. Там продолжается асфальтирование развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. В течение ближайших нескольких дней, там должны обустроить три слоя асфальта. До 10 августа движение на развязке планируем полностью восстановить", - сообщил Кличко.
Также городской глава сообщил о начале работ на Южном мосту, где обновляют дорожное покрытие и тротуары. Эти работы будут выполнять преимущественно в ночное время. Завершить их планируют до 30 августа.
Как сообщал УНН, в Киеве расследуют хищения на ремонте Русановского канала, подозревают подрядчика.