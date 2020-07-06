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Кличко сообщил, когда восстановят движение на развязке на пересечении проспектов Бандеры и Героев Сталинграда

Кличко сообщил, когда восстановят движение на развязке на пересечении проспектов Бандеры и Героев Сталинграда

Киев  •  УНН

 • 14307 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. До 10 августа в столице царят планируют восстановить движение на развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает УНН.

"Многие неудобства возникли из-за ремонта у Северного моста. Там продолжается асфальтирование развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. В течение ближайших нескольких дней, там должны обустроить три слоя асфальта. До 10 августа движение на развязке планируем полностью восстановить", - сообщил Кличко.

Также городской глава сообщил о начале работ на Южном мосту, где обновляют дорожное покрытие и тротуары. Эти работы будут выполнять преимущественно в ночное время. Завершить их планируют до 30 августа.

Как сообщал УНН, в Киеве расследуют хищения на ремонте Русановского канала, подозревают подрядчика.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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