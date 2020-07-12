У Києві частково обмежать рух транспорту на алеї Героїв Крут

“Сьогодні, 12 липня, на алеї Героїв Крут частково обмежать рух (транспорту, - ред.) до 21:00. Про це повідомили у КК “Київавтодор”. На алеї Героїв Крут триває середній ремонт покриття. Дорожники впродовж дня вкладатимуть новий асфальт, роботи виконуватимуть по всій довжині алеї”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що роботи виконають за сприятливих погодних умов. Під час робіт рух буде частково обмежено. “Київавтодор” перепрошує за незручності.

Нагадаємо, Шулявський шляхопровід готують до "чистового" асфальтування.



