У Києві частково обмежать рух транспорту на алеї Героїв Крут
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Сьогодні, 12 липня, у Києві на алеї Героїв Крут частково обмежать рух транспорту до 21:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Сьогодні, 12 липня, на алеї Героїв Крут частково обмежать рух (транспорту, - ред.) до 21:00. Про це повідомили у КК “Київавтодор”. На алеї Героїв Крут триває середній ремонт покриття. Дорожники впродовж дня вкладатимуть новий асфальт, роботи виконуватимуть по всій довжині алеї”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що роботи виконають за сприятливих погодних умов. Під час робіт рух буде частково обмежено. “Київавтодор” перепрошує за незручності.
Нагадаємо, Шулявський шляхопровід готують до "чистового" асфальтування.