В Киеве сегодня частично ограничат движение на Южном мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве во вторник, 11 декабря, в связи с ремонтными работами частично ограничат движение транспорта на Южном мосту в направлении проспекта Бажана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
“С 11.00 до 16.00 часов 11 декабря 2018 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении проспекта Бажана”, — говорится в объявлении “Киевавтодора”.
Водителей просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.
Ранее УНН предупреждал об ограничении движения транспорта на Южном мосту.