В Киеве сегодня частично ограничат движение на Южном мосту

“С 11.00 до 16.00 часов 11 декабря 2018 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении проспекта Бажана”, — говорится в объявлении “Киевавтодора”.

Водителей просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Ранее УНН предупреждал об ограничении движения транспорта на Южном мосту.