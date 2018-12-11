У Києві сьогодні частково обмежать рух на Південному мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві у вівторок, 11 грудня, у зв'язку з ремонтними роботами частково обмежать рух транспорту на Південному мосту у напрямку проспекту Миколи Бажана. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу "Київавтодору".
“З 11.00 до 16.00 годин 11 грудня 2018 року в зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту на Південному мостовому переходу в напрямку проспекту Бажана”, — йдеться в оголошенні “Київавтодору”.
Водіїв просять з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
Раніше УНН попереджав про обмеження руху транспорту на Південному мосту.