У вівторок буде частково обмежений рух транспорту Південним мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Завтра, 11 грудня, в Києві частково буде обмежений рух транспорту Південним мостовим переходом у напрямку проспекту Миколи Бажана. Про це повідомилила прес-служба КК "Київавтодор", передає УНН.
"Із 11:00 до 16:00 11 грудня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту Південним мостовим переходом у напрямку проспекту Миколи Бажана", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 грудня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини.
Нагадаємо, міст Патона частково обмежать для пересування до 27 грудня 2018 року у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.