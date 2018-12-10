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У вівторок буде частково обмежений рух транспорту Південним мостом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Завтра, 11 грудня, в Києві частково буде обмежений рух транспорту Південним мостовим переходом у напрямку проспекту Миколи Бажана. Про це повідомилила прес-служба КК "Київавтодор", передає УНН.

У вівторок буде частково обмежений рух транспорту Південним мостом

"Із 11:00 до 16:00 11 грудня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту Південним мостовим переходом у напрямку проспекту Миколи Бажана", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини.

Нагадаємо, міст Патона частково обмежать для пересування до 27 грудня 2018 року у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

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