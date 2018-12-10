Во вторник будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Завтра, 11 декабря, в Киеве частично будет ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу в направлении проспекта Бажана. Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор", передает УНН.
"С 11:00 до 16:00 11 декабря в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу в направлении проспекта Бажана", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 декабря частично ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении Троещины.
Напомним, мост Патона частично ограничат для передвижения до 27 декабря 2018 года в связи с проведением ремонтных работ.