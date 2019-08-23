В Киеве у озера нашли снаряд времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Деснянском районе столицы нашли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Об этом УНН сообщили в пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве.
Так, 22 августа в Деснянском районе столицы на открытой территории возле озера "Алмазное" обнаружен артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны.
Как сообщили в пресс-службе, группой пиротехнических работ мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне.
В ведомстве добавили, что всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 803 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Напомним, в Харьковской области пиротехники уничтожили 200 взрывоопасных предметов, обнаруженных на приусадебном участке.