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В Киеве у озера нашли снаряд времен Второй мировой войны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В Деснянском районе столицы нашли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Об этом УНН сообщили в пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве.

Так, 22 августа в Деснянском районе столицы на открытой территории возле озера "Алмазное" обнаружен артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе, группой пиротехнических работ мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне.

В ведомстве добавили, что всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 803 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, в Харьковской области пиротехники уничтожили 200 взрывоопасных предметов, обнаруженных на приусадебном участке.

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