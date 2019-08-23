У Києві біля озера знайшли снаряд часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Деснянському районі столиці знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України в місті Києві.
Так, 22 серпня у Деснянському районі столиці на відкритій території біля озера "Алмазне" виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни.
Як повідомили у пресслужбі, групою піротехнічних робіт мобільного рятувального центру ДСНС України виявлений снаряд вилучено та знищено на полігоні.
У відомстві додали, що всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 803 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Нагадаємо, у Харківській області піротехніки знищили 200 вибухонебезпечних предметів, виявлених на присадибній ділянці.