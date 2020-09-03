В Киеве возле офиса ВО "Свобода" трое полицейских получили телесные повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В столице в результате конфликта у офиса общественной организации телесные повреждения получили трое полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
“Вечером 2 сентября, трое сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий. В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В то же время заместитель председателя ВО “Свобода” Андрей Ильенко сообщил, что причиной приезда полиции были “попытки посадить депутата Киевсовета, свободовца Владимира Назаренко за „хулиганские действия“ против чиновников-коррупционеров”.