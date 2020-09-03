У Києві біля офісу ВО "Свобода" троє поліцейських отримали тілесні ушкодження

“Ввечері, 2 вересня, троє співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України прибули до офісу громадської організації на вулиці Тургенівська для проведення процесуальних дій. У результаті між правоохоронцями та представниками громадської організації виник конфлікт, під час якого поліцейські отримали тілесні ушкодження. Медичну допомогу їм надали без госпіталізації”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини інциденту.

Водночас заступник голови ВО “Свобода” Андрій Іллєнко повідомив, що причино приїзду поліції було “намагання посадити депутата Київради, свободівця Володимира Назаренка за „хуліганські дії“ проти чиновників-корупціонерів”.