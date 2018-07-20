У киевлянина забрали рюкзак с валютой на сумму свыше 800 тыс. гривен

"Киевская местная прокуратура № 6 совместно с следственным отделом Печерского УП ГУНП в г.. Киеве объявила о подозрении злоумышленникам, которые ограбили гражданина на сумму более 840 тыс. грн. Злоумышленники заранее распределили роли и разработали план совершения преступления. 28 января 2018, согласно плану, преступники приехали к жилому дому на ул. Коновальца, где и стали ожидать свою жертву. Как только человек вышел из здания, один из злоумышленников ударил мужчину в ногу, а другой вырвал из его рук рюкзак с деньгами в сумме 688 250 гривен, 3410 долларов США, 1420 евро и 80 фунтов стерлингов. После чего злоумышленники скрылись в автомобиль, в котором их ждал их сообщник, и скрылись с места совершения преступления", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного следствия было установлено трех человек, причастных к совершению этого преступления. Теперь им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 13 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове на железнодорожном вокзале несовершеннолетняя жительница Закарпатской области украла похитила из кармана гражданина США конверт, в котором было 10 тыс. долларов.