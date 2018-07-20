У киевлянина забрали рюкзак с валютой на сумму свыше 800 тыс. гривен

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38455 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102046 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124087 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131634 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168931 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153273 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141033 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130451 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181198 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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У киевлянина забрали рюкзак с валютой на сумму свыше 800 тыс. гривен

У киевлянина забрали рюкзак с валютой на сумму свыше 800 тыс. гривен

Киев  •  УНН

 • 12359 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киеве задержаны трое дерзких грабителей, которые отобрали у киевлянина рюкзак с валютой на сумму свыше 840 тыс. гривен, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева сообщает УНН.

"Киевская местная прокуратура № 6 совместно с следственным отделом Печерского УП ГУНП в г.. Киеве объявила о подозрении злоумышленникам, которые ограбили гражданина на сумму более 840 тыс. грн. Злоумышленники заранее распределили роли и разработали план совершения преступления. 28 января 2018, согласно плану, преступники приехали к жилому дому на ул. Коновальца, где и стали ожидать свою жертву. Как только человек вышел из здания, один из злоумышленников ударил мужчину в ногу, а другой вырвал из его рук рюкзак с деньгами в сумме 688 250 гривен, 3410 долларов США, 1420 евро и 80 фунтов стерлингов. После чего злоумышленники скрылись в автомобиль, в котором их ждал их сообщник, и скрылись с места совершения преступления", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного следствия было установлено трех человек, причастных к совершению этого преступления. Теперь им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 13 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове на железнодорожном вокзале несовершеннолетняя жительница Закарпатской области украла похитила из кармана гражданина США конверт, в котором было 10 тыс. долларов.

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