У киянина забрали рюкзак з валютою на суму понад 800 тис. гривень

“Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно зі слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві оголошено про підозру зловмисникам, які пограбували громадянина на суму понад 840 тис. грн. Зловмисники заздалегідь розподілили ролі та розробили план вчинення злочину. 28 січня 2018 року, згідно плану, злочинці приїхали до житлового будинку на вул. Коновальця, де і стали очікувати свою жертву. Як тільки чоловік вийшов із будівлі, один із зловмисників вдарив чоловіка в ногу, а інший вирвав з його рук рюкзак з грошима, у сумі 688 250 гривень, 3 410 доларів США, 1 420 євро та 80 фунтів стерлінгів. Після чого зловмисники втекли до автомобіля, в якому на них чекав їх спільник, та зникли з місця вчинення злочину”, — йдеться у повідомлені.

У ході досудового слідства було встановлено трьох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові на залізничному вокзалі неповнолітня мешканка Закарпатської області вкрала викрала із кишені громадянина США конверт, у якому було 10 тис. доларів.