В Китае растет количество жертв непогоды

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106353 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134719 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129519 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129973 просмотра

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6 марта, 07:39 • 131190 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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КИЕВ. 11 июня. УНН. По состоянию на 10 часов утра вторника семь человек погибли, еще один пропал без вести в результате ливней в пров. Гуандун Южный Китай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

Три уезда в городе Хэюань стали одними из районов, наиболее пострадавших от ливней, которые продолжались более недели. Стихия затронула 110 тыс. человек и разрушила 956 жилых помещений.

Ранее, УНН сообщал, что пять человек погибли и еще один пропал без вести из-за ливней в уезде Цюаньчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района ГЧАР на юге Китая.

Также серьезно повреждены местные автодороги, мосты, водохранилища и электростанции. Паромное сообщение на территории уезда приостановлено.

На поисково-спасательную операцию было мобилизовано более 500 человек. Около 8400 жителей уезда были эвакуированы.

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