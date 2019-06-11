В Китае растет количество жертв непогоды

Три уезда в городе Хэюань стали одними из районов, наиболее пострадавших от ливней, которые продолжались более недели. Стихия затронула 110 тыс. человек и разрушила 956 жилых помещений.



Ранее, УНН сообщал, что пять человек погибли и еще один пропал без вести из-за ливней в уезде Цюаньчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района ГЧАР на юге Китая.



Также серьезно повреждены местные автодороги, мосты, водохранилища и электростанции. Паромное сообщение на территории уезда приостановлено.

На поисково-спасательную операцию было мобилизовано более 500 человек. Около 8400 жителей уезда были эвакуированы.