У Китаї зростає кількість жертв негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Станом на 10 годину ранку вівторка сім людей загинули, ще одна людина зникла безвісти в результаті злив в пров. Гуандун Південний Китай. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Три повіти в місті Хеюань стали одними з районів, які найбільше постраждали від злив, які тривали більше тижня. Стихія торкнулася 110 тис. чоловік і зруйнувала 956 житлових приміщень.
Раніше, УНН повідомляв, що п'ять людей загинули і ще одна людина зникла безвісти через зливи в повіті Цюаньчжоу Гуансі-Чжуанського автономного району ГЧАР на півдні Китаю.
Також серйозно пошкоджені місцеві автодороги, мости, водосховища і електростанції. Поромне сполучення на території повіту призупинено.
На пошуково-рятувальну операцію було мобілізовано понад 500 осіб. Близько 8400 жителів повіту були евакуйовані.