В Китае затопило рудник, 19 шахтеров под землей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Подземные воды затопили в пятницу шахту на одном из предприятий по добыче железной руды в китайском уезде Сюньке (провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая). Как сообщило агентство "Синьхуа", под землей заблокированы 19 шахтеров, передает УНН.
По его данным, инцидент произошел около 03:00 по местному времени (22:00 киевское время четверга). Во время ЧП в штольне находилось 43 человека, 24 из них смогли самостоятельно подняться на поверхность.
На данный момент определено местонахождение 13 шахтеров, с ними установлена связь. Судьба шести человек выясняется.
Местные власти начали спасательную операцию.
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Напомним, тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Восток-карбон" в ОРДЛО подняты на поверхность.