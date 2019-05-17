В Китае затопило рудник, 19 шахтеров под землей

По его данным, инцидент произошел около 03:00 по местному времени (22:00 киевское время четверга). Во время ЧП в штольне находилось 43 человека, 24 из них смогли самостоятельно подняться на поверхность.

На данный момент определено местонахождение 13 шахтеров, с ними установлена связь. Судьба шести человек выясняется.

Местные власти начали спасательную операцию.

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Напомним, тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Восток-карбон" в ОРДЛО подняты на поверхность.