На евакуйованій шахті у Кривому Розі ліквідували тління
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У шахті "Ювілейна" в Кривому Розі на Дніпропетровщині, звідки через задимлення сьогодні евакуювали гірників, ліквідували осередок тління. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 15:55 в шахті "Ювілейна" на горизонті 1660 м виявлено та ліквідовано осередок тління (електроприлади та дерев'яна обрешітка). Проводиться провітрювання аварійної ділянки шахти", - йдеться у повідомленні.
Повідомлення про задимлення на шахті рятувальники отримали 14 травня о 10:05. З шахти було виведено 310 гірників (4 гірники залучені для проведення аварійних робіт). Роботу шахти було призупинено.