На эвакуированной шахте в Кривом Роге ликвидировали тление
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В шахте "Юбилейная" в Кривом Роге Днепропетровской области, откуда из-за задымления сегодня эвакуировали горняков, ликвидировали очаг тления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 15:55 в шахте "Юбилейная" на горизонте 1660 м обнаружено и ликвидировано очаг тления (электроприборы и деревянная обрешетка). Проводится проветривание аварийного участка шахты", - говорится в сообщении.
Сообщение о задымлении на шахте спасатели получили 14 мая в 10:05. Из шахты были выведены 310 горняков (4 горняка привлечены для проведения аварийных работ). Работа шахты была приостановлена.