У Китаї затопило рудник, 19 шахтарів під землею
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Підземні води затопили в п'ятницю шахту на одному з підприємств з видобутку залізної руди в китайському повіті Сюньке (провінція Хейлунцзян на північному сході Китаю). Як повідомило агентство "Сіньхуа", під землею заблоковано 19 шахтарів, передає УНН.
За його даними, інцидент стався близько 03:00 за місцевим часом (22:00 київський час четверга). Під час НП в штольні знаходилися 43 людини, 24 з них змогли самостійно піднятися на поверхню.
На даний момент визначено місцезнаходження 13 шахтарів, з ними встановлено зв'язок. Доля шести осіб з'ясовується.
Місцева влада почала рятувальну операцію.
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Нагадаємо, тіла всіх 17 загиблих в результаті вибуху метану на шахті "Схід-карбон" в ОРДЛО підняті на поверхню.