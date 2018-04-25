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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Китае осенью состоится мировая выставка алкоголя

Киев • УНН

 • 8585 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. China International Wine and Fine Food Fair - международная выставка в Китае, посвященная винам, алкогольным напиткам и продуктам питания, состоится 4-6 сентября 2018 года, передает УНН со ссылкой на портал ExpoUA.

В Китае осенью состоится мировая выставка алкоголя

“Выставка предоставляет прекрасную возможность получения достоверной информации о состоянии и перспективах китайского рынка вин, общения и установления деловых контактов с квалифицированными покупателями и профессионалами винодельческой отрасли со всего мира, повышения узнаваемости бренда, а также проведения личных встреч с мировыми лидерами отрасли”, — отмечается в релизе организаторов.

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Планируется, что TopWine Shanghai 2018 посетят порядка 5 тысяч гостей, на выставке будет представлено около 450 экспонатов из разных стран мира.

Напомним, что весной этого года в Германии уже состоялась мировая выставка алкоголя — ProWein 2018. Украину на этом мероприятии представляли два водочных бренда от производителя Beverage Trading Company  — Medoff и MERNAYA.

Как сообщал УНН, принимая участие в международных выставках алкогольной продукции, отечественные производители, в первую очередь, презентуют себя и страну.

“Это всегда большая ответственность и вызов”, — отметила глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина. Однако, по ее словам, такая “игра стоит свеч”.

“Участие в подобных мероприятиях требует большого труда и внимания. Но такие выставки дают нам новые контакты, новых партнеров, новые рынки и контракты, новых клиентов. Мы получаем информацию о проектах потенциальных заказчиков, получаем доступ к актуальным маркетинговым исследованиям и не только”, — поделилась опытом О.Ивушкина.

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