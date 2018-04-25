У Китаї восени відбудеться світова виставка алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. China International Wine and Fine Food Fair — міжнародна виставка в Китаї, присвячена винам, алкогольним напоям і продуктам харчування, відбудеться 4-6 вересня 2018 року, передає УНН з посиланням на портал ExpoUA.
"Виставка надає прекрасну можливість отримання достовірної інформації про стан і перспективи китайського ринку вин, спілкування і встановлення ділових контактів з кваліфікованими покупцями і професіоналами виноробної галузі з усього світу, підвищення впізнаваності бренду, а також проведення особистих зустрічей зі світовими лідерами галузі", - наголошується в релізі організаторів.
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Планується, що TopWine Shanghai 2018 відвідають близько 5 тисяч гостей, на виставці буде представлено близько 450 експонатів з різних країн світу.
Нагадаємо, що навесні цього року в Німеччині вже відбулася світова виставка алкоголю - ProWein 2018. Україну на цьому заході представляли два горілчаних бренди від виробника Beverage Trading Company - Medoff і MERNAYA.
Як повідомляв УНН, беручи участь в міжнародних виставках алкогольної продукції, вітчизняні виробники, в першу чергу, презентують себе і країну.
"Це завжди велика відповідальність і виклик", - зазначила глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна. Однак, за її словами, така "гра того вартує".
"Участь в подібних заходах вимагає великої праці і уваги. Але такі виставки дають нам нові контакти, нових партнерів, нові ринки і контракти, нових клієнтів. Ми отримуємо інформацію про проекти потенційних замовників, отримуємо доступ до актуальних маркетингових досліджень і не тільки", - поділилася досвідом О.Івушкіна.