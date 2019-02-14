В Китае вывели новый сорт "капустной розы"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На рынке Китая дебутирует новый сорт капусты "капустная роза". Растение вывел профессор Института садоводства. Об этом пишет Синьхуа, передаёт УНН.
Профессор Института садоводства при Нанкинском сельскохозяйственном университете Хоу Силинь вывел новый сорт – "капустных роз". Этот вид овоща внешне напоминает цветок розы, он морозоустойчив, богат витамином C, имеет приятный сладковатый вкус.
В настоящий момент творческая группа студентов занимается разработкой упаковки для овощей. Вскоре "капустные розы" дебютируют на рынке.
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