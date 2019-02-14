У Китаї вивели новий сорт "капустяної троянди"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На ринку Китаю дебутірует новий сорт капусти "капустяна троянда". Рослину вивів професор Інституту садівництва. Про це пише Сіньхуа, передає УНН.
Професор Інституту садівництва при Нанкинському сільськогосподарському університеті Хоу Сілін вивів новий сорт "капустяних троянд". Цей вид овоча зовні нагадує квітку троянди, він морозостійкий, багатий вітаміном C, має приємний солодкуватий смак.
На даний момент творча група студентів займається розробкою упаковки для овочів. Незабаром "капустяні троянди" дебютують на ринку.
Як повідомляв УНН, французи вивели генетично стійкі до цвілі сорти винограду.