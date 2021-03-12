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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45752 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63957 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195106 просмотра

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В Китае состоялся успешный запуск ракеты нового поколения "Чанчжэн-7А"

В Китае состоялся успешный запуск ракеты нового поколения "Чанчжэн-7А"

Киев  •  УНН

 • 13169 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Китае провели запуск ракеты-носителя нового поколения “Чанчжэн-7А”, сообщается на сайте Китайской корпорации космической науки и техники, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Ракета успешно вывела спутник на заданную орбиту.

По плану “Чанчжэн-7А” до 2025 года будет использоваться на полную загрузку и выполнять по три-пять полетов ежегодно.

Добавим

Китай с космодрома Сичан запустил два спутника для наблюдения за гравитационными волнами. Эти два спутника является частью миссии панорамного наблюдения за высокоэнергетическими электромагнитными аналогами гравитационных волн GECAM.

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