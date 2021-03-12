В Китае состоялся успешный запуск ракеты нового поколения "Чанчжэн-7А"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Китае провели запуск ракеты-носителя нового поколения “Чанчжэн-7А”, сообщается на сайте Китайской корпорации космической науки и техники, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Ракета успешно вывела спутник на заданную орбиту.
По плану “Чанчжэн-7А” до 2025 года будет использоваться на полную загрузку и выполнять по три-пять полетов ежегодно.
Добавим
Китай с космодрома Сичан запустил два спутника для наблюдения за гравитационными волнами. Эти два спутника является частью миссии панорамного наблюдения за высокоэнергетическими электромагнитными аналогами гравитационных волн GECAM.