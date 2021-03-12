У Китаї відбувся успішний запуск ракети нового покоління "Чанчжен-7А"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Китаї провели запуск ракети-носія нового покоління “Чанчжен-7А”, повідомляється на сайті Китайської корпорації космічної науки і техніки, пише УНН.
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Відзначається, що запуск був здійснений з космодрому Веньчан на острові Хайнань.
Ракета успішно вивела супутник на задану орбіту.
За планом “Чанчжен-7А” до 2025 року буде використовуватися на повне завантаження і виконувати по три-п’ять польотів щорічно.
Додамо
Китай з космодрому Січан запустив два супутника для спостереження за гравітаційними хвилями. Ці два супутники є частиною місії панорамного спостереження за високоенергетичними електромагнітними аналогами гравітаційних хвиль GECAM.