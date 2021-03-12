У Китаї відбувся успішний запуск ракети нового покоління "Чанчжен-7А"

Деталі

Відзначається, що запуск був здійснений з космодрому Веньчан на острові Хайнань.

Ракета успішно вивела супутник на задану орбіту.

За планом “Чанчжен-7А” до 2025 року буде використовуватися на повне завантаження і виконувати по три-п’ять польотів щорічно.

Додамо

Китай з космодрому Січан запустив два супутника для спостереження за гравітаційними хвилями. Ці два супутники є частиною місії панорамного спостереження за високоенергетичними електромагнітними аналогами гравітаційних хвиль GECAM.