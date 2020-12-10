Китай запустив два супутники для спостереження за гравітаційними хвилями
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні Китай з космодрому Січан запустив два супутника для спостереження за гравітаційними хвилями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
“У четвер вранці Китай успішно запустив і вивів на задану орбіту два супутники для спостереження за гравітаційними хвилями”, — пише видання.
Відзначається, що ці два супутника, які є частиною місії панорамного спостереження за високоенергетичними електромагнітними аналогами гравітаційних хвиль GECAM, були запущені з космодрому Січан в провінції Сичуань на південному заході Китаю за допомогою ракети-носія Чанчжен-11 о 04:14 за пекінським часом.
“Цей політ ракети-носія серії „Чанчжен“ став вже 355-м за рахунком. Мета місії GECAM — зондування високоенергетичних небесних явищ: гравітаційних гамма-сплесків, високоенергетичних випромінювань швидких радіовсплесків, спеціальних гамма-сплесків і магнітних сплесків, а також вивчення нейтронних зірок, чорних дір і інших компактних об’єктів і процесів їх злиття”, — додає видання.
Крім того, місія GECAM буде використовуватися для виявлення високоенергетичних випромінювань в космосі, таких як сонячні спалахи, земні гамма-сплески і електронні промені, завдяки чому вчені отримають дані для подальших наукових спостережень.
Так, реалізацією проекту GECAM займається Академія наук Китаю. Ракета-носій Чанчжен-11 була розроблена Китайської корпорацією аерокосмічної науки і техніки.
Нагадаємо, Китай раніше зробив успішний запуск ракети-носія з апаратом Chang’e-5 на Місяць.