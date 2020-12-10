Китай запустил два спутника для наблюдения за гравитационными волнами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня Китай с космодрома Сичан запустил два спутника для наблюдения за гравитационными волнами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
“В четверг утром Китай успешно запустил и вывел на заданную орбиту два спутника для наблюдения за гравитационными волнами”, — пишет издание.
Отмечается, что эти два спутника, которые являются частью миссии панорамного наблюдения за высокоэнергетическими электромагнитными аналогами гравитационных волн GECAM, были запущены с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-11 в 04:14 по пекинскому времени.
“Этот полет ракеты-носителя серии „Чанчжэн“ стал уже 355-м по счету. Цель миссии GECAM — зондирование высокоэнергетических небесных явлений: гравитационных гамма-всплесков, высокоэнергетических излучений быстрых радиовсплесков, специальных гамма-всплесков и магнитных всплесков, а также изучение нейтронных звезд, черных дыр и других компактных объектов и процессов их слияния”, — добавляет издание.
Кроме того, миссия GECAM будет использоваться для обнаружения высокоэнергетических излучений в космосе, таких как солнечные вспышки, земные гамма-всплески и электронные лучи, благодаря чему ученые получат данные для дальнейших научных наблюдений.
Так, реализацией проекта GECAM занимается Академия наук Китая. Ракета-носитель Чанчжэн-11 была разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники.
Напомним, Китай ранее совершил успешный запуск ракеты-носителя с аппаратом Chang’e-5 на Луну.