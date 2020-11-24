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Китай успішно запустив ракету на Місяць

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Китай напередодні здійснив успішний запуск ракети-носія з апаратом Chang'e-5 на Місяць, передає УНН з посиланням на CGTN.

Так, місія Chang'e-5 є останньою і найскладнішою з шести місій програми дослідження Місяця, розробленої китайськими вченими 20 років тому.

Основна її мета - збір зразків ґрунту з Місяця і їх подальша доставка на Землю. Якщо бути точнішим, місія повинна доставити з Місяця не менше 2 кілограмів каменів і грунту.

Відзначається, що найбільша проблема у місії полягає в тому, щоб повернути зразки на Землю. Так, після того, як роботизований місячний посадковий модуль збере зразки, вони поміщаються в апарат, який запускається з поверхні Місяця і повинен зустрітися і зістикуватися з орбітальним апаратом, що вимагає дуже точного розрахунку часу. Якщо орбітальний апарат або апарат із зразками відхиляться на невелику відстань, вони пропустять стикування. Коли орбітальний апарат наблизиться до Землі, капсула зі зразками буде випущена і приземлиться в тому ж районі, де приземляються астронавти Шеньчжоу.

Як повідомляв УНН, минулого тижня компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту ракету-носій Falcon 9 з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Watch #China's ambitious launch to the Moon!

The Chang'e-5 mission aims to conduct unmanned lunar sample collection and return to Earth. If successful, it will be the first time in over four decades that dirt from the #Moon has been returned to Earth. pic.twitter.com/I0Z4i9oBot

— CGTN (@CGTNOfficial) November 24, 2020

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