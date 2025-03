Китай успешно запустил ракету на Луну

Так, миссия Chang'e-5 является последней и самой сложной из шести миссий программы исследования Луны, разработанной китайскими учеными 20 лет назад.

Основная ее цель – сбор образцов грунта с Луны и их последующая доставка на Землю. Если быть точнее, миссия должна доставить с Луны не менее 2 килограммов камней и почвы.

Отмечается, что самая большая проблема в миссии состоит в том, чтоб вернуть образцы на Землю. Так, после того, как роботизированный лунный посадочный модуль соберет образцы, они помещаются в аппарат, который запускается с поверхности Луны и должен встретиться и состыковаться с орбитальным аппаратом, что требует очень точного расчета времени. Если орбитальный аппарат или аппарат с образцами отклонятся на небольшое расстояние, они пропустят состыковку. Когда орбитальный аппарат приблизится к Земле, капсула с образцами будет выпущена и приземлится в том же районе, где приземляются астронавты Шэньчжоу.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Watch #China 's ambitious launch to the Moon!



The Chang'e-5 mission aims to conduct unmanned lunar sample collection and return to Earth. If successful, it will be the first time in over four decades that dirt from the #Moon has been returned to Earth. pic.twitter.com/I0Z4i9oBot

- CGTN (@CGTNOfficial) November 24, 2020