В Китае объявли "желтое" предупреждение в связи с густым туманом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Во вторник, 5 февраля, в некоторых южных районах Китая объявили предупреждение "желтого" уровня в связи с густым туманом. Об этом сообщает Национальный метеорологический центр КНР, передает УНН.
В сообщении говорится, что сегодня утром густой туман охватит провинции Аньхой, Хубэй, Хунань и Цзянсу, а также город Чунцин. Видимость в некоторых районах упадет до менее 200 метров. В метеорологическом центре призвали обеспечить безопасность дорожного движения, а также работы аэропортов и портов.
К слову, в Китае действует четырехуровневая система предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, в которой степень опасности обозначается по мере нарастания синим, желтым, оранжевым и красным цветами.
Как сообщал УНН, на северо-западе Китая произошло сильное землетрясение.