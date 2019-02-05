У Китаї оголошено "жовте" попередження в зв'язку з густим туманом

У повідомленні говориться, що сьогодні вранці густий туман охопить провінції Аньхой, Хубей, Хунань і Цзянсу, а також місто Чунцин. Видимість в деяких районах впаде до менше 200 метрів. У метеорологічному центрі закликали забезпечити безпеку дорожнього руху, а також роботи аеропортів і портів.

До слова, в Китаї діє чотирирівнева система попередження про несприятливі погодні умови, в якій ступінь небезпеки позначається в міру наростання синім, жовтим, помаранчевим і червоним кольорами.

Як повідомляв УНН, на північному заході Китаю стався сильний землетрус.