На северо-западе Китая произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 16 километров.
Сейсмологи предупреждают о возможном повторном землетрясении магнитудой около 4,0. Однако вероятность возникновения подземных толчков силой 5,0 и выше небольшая.
Информации о пострадавших не поступало.
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Как сообщал УНН, недавно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на греческом острове Закинф.