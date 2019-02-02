На північному заході Китаю стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю стався землетрус магнітудою 5,2. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 16 кілометрів.
Сейсмологи попереджають про можливий повторний землетрус магнітудою близько 4,0. Однак імовірність виникнення підземних поштовхів силою 5,0 і вище невелика.
Інформації про постраждалих не надходило.
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Як повідомляв УНН, нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.