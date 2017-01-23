В Китае одновременно взорвали 19 многоэтажных домов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В китайском городе Ухань (Wuhan), который расположен в провинции Хубэй в центральной части страны, за десять секунд контролируемым взрывом были разрушены 19 многоэтажных домов, передает УНН со ссылкой на The Daily Mail.
Отмечают, что для одновременного сноса бетонных сооружений, занимавших площадь в 150 000 "квадратов" понадобилось около пяти тонн тротила.
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Взрывчатку заложили примерно в 120 тыс мест в зданиях.
На месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал, где также построят небоскреб высотой 707 метров.