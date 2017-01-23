У Китаї одночасно підірвали 19 багатоповерхових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У китайському місті Ухань (Wuhan), який розташований в провінції Хубей в центральній частині країни, за десять секунд контрольованим вибухом були зруйновані 19 багатоповерхових будинків, передає УНН з посиланням на The Daily Mail.
Зазначають, що для одночасного знесення бетонних споруд, які займали площу в 150 тисяч “квадратів” знадобилося близько п’яти тонн тротилу.
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Вибухівку заклали приблизно в 120 тисяч місць у будівлях.
На місці знищених будівель планується звести бізнес-квартал, де також побудують хмарочос заввишки 707 метрів.