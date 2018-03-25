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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 35281 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 59828 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107323 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115551 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121212 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132478 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Китае на телевидении запретили шутить и смеяться

В Китае на телевидении запретили шутить и смеяться

Киев  •  УНН

 • 24904 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Китае ограничили деятельность медиа и запретили выпускать видео, которое “искажает, высмеивает или унижает классические литературные или художественные произведения”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По мнению государственного регулятора по печати, радио и телевидения, любой подобный контент может “подорвать социалистические устои” и угрожать авторитету главы страны Си Цзиньпину. На представителей медиа такое решение повлияло отрицательно.

“Это означает, что многим производителям такого контента придется делать их материалы более серьезными. Те, кто не будет придерживаться требований, немедленно будут закрыты”, — сообщил один из аналитиков в Пекине Ву Цзянь.

Команда китайских блогеров-пародистов JustXiait, известная дубляжом сатирических дублированных роликов, содержащих фрагменты кинофильмов, уже добровольно удалила все видео в рамках “самоконтроля, очищения и улучшения”.

Решение об ужесточении регулирования было принято после того, как коммунистическая партия передала обязанности по контролю над новостными ресурсами, печатью и видеоконтентом рекламному подразделению.

Как сообщал УНН, Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР.

Украинские Национальные Новости

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