У Китаї на телебаченні заборонили жартувати та сміятися
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Китаї обмежили діяльність медіа та заборонили випускати відео, яке “спотворює, висміює або принижує класичні твори літератури і мистецтва”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
На думку державного регулятора по друку, радіо та телебачення, будь-який подібний контент може “підірвати соціалістичні підвалини” і погрожувати авторитету глави держави Сі Цзіньпіну. На представників медіа таке рішення вплинуло негативно.
“Це означає, що багатьом виробникам такого контенту доведеться робити їх матеріали більш серйозними. Ті, хто не буде дотримуватися вимог, негайно будуть закриті”, — повідомив один з аналітиків в Пекіні Ву Цзянь.
Команда китайських блогерів-пародистів JustXiait, відома дубляжем сатиричних дубльованих роликів, що містять фрагменти кінофільмів, вже добровільно видалила всі відео в рамках “самоконтролю, очищення і поліпшення”.
Рішення про посилення регулювання було прийнято після того, як комуністична партія передала обов’язки по контролю над новинними ресурсами, друком і відеоконтентом рекламному підрозділу.
Як повідомляв УНН, Сі Цзіньпін переобраний на посаду голови КНР.