В Китае 12 человек погибли из-за аварии в железнодорожном туннеле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В строящемся железнодорожном тоннеле в китайской провинции Гуйчжоу в результате инцидента погибли 12 человек, еще 12 пострадали, передает УНН со ссылкой на China News Service.
Инцидент произошел во вторник во время проведения работ по строительству тоннеля для скоростной железной дороги в уезде Датан городского округа Бицзе. Инцидент произошел, вероятно, из-за выброса и взрыв газа.
Всего в результате этого 12 человек пострадали, еще 12 тел работников спасатели обнаружили заблокированными в тоннеле.
По последним данным, к утру среды поисково-спасательная операция на месте инцидента была завершена. Всего в поисково-спасательной операции участвовали около 2 тысяч человек.
Сейчас 12 человек, получившие ранения, находятся в больнице. Угрозы их жизни нет.