У Китаї 12 осіб загинули через аварію у залізничному тунелі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В споруджуваному залізничному тунелі в китайській провінції Гуйчжоу внаслідок інциденту загинули 12 людей, ще 12 постаждали, передає УНН з посиланням на China News Service.
Інцидент стався у вівторок під час проведення робіт з будівництва тунелю для швидкісної залізниці в повіті Датан міського округу Бицзе. Інцидент стався, імовірно, через викид і вибух газу.
Загалом внаслідок цього 12 людей постраждали, ще 12 тіл працівників рятувальники виявили заблокованими в тунелі.
За останніми даними, до ранку середи пошуково-рятувальна операція на місці інциденту була завершена. Загалом в пошуково-рятувальній операції брали участь близько 2 тисяч осіб.
Наразі 12 людей, які отримали поранення, перебувають у лікарні. Загрози їх життю немає.