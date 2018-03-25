В Кишиневе отметили 100-летие объединения Бессарабии и Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В столице Молдовы Кишиневе тысячи человек отметили 100-летие объединения Бессарабии и Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Мероприятие на площади Великого национального собрания было организовано группами из Молдовы и Румынии, которые призывают к объединению этих двух стран.
Организаторы заявляют, что в акции приняли участие около 100 тысяч человек, в то время полиция сообщает лишь о семи тысячах.
Во время мероприятия его организаторы зачитывали “декларацию единства”. Среди спикеров был бывший президент Румынии Траян Бэсеску. Он заявил, что интеграция Румынии и Молдовы является “единственным путем” вернуть себе достоинство.
Как сообщал УНН, недавно в парламенте Молдовы зарегистрировали декларацию об объединении с Румынией.